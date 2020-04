Großlittgen (dpa/lrs) - Ein Brand im Kloster Himmerod hat am Mittwoch einen Schaden von mindestens 100 000 Euro verursacht. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen in einem Lagerraum ausgebrochen und hatte auf den Dachstuhl übergegriffen, wie die Polizei in Trier mitteilte. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch unter Kontrolle gehabt, ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Wittlich habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Juli 2017 hatte es in Himmerod schon mal gebrannt. Damals hatte das Feuer in der Abteikirche einen Versicherungsschaden von rund zwei Millionen Euro angerichtet. Im Kloster Himmerod im Kreis Bernkastel-Wittlich wird seit fast 900 Jahre gebetet. Es war 1134 gegründet worden. Der Konvent der Zisterzienser war 2017 wegen Personalmangels und angespannter Finanzen aufgelöst worden - das Kloster ging in den Besitz des Bistums Trier über.