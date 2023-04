Das Westpfalz-Klinikum ist kein Einzelfall. Deutschlandweit stehen Krankenhäuser unter einem hohen Kostendruck.

Es ist seit Jahrzehnten das gleiche Spiel: Die Akteure im Gesundheitssystem, seien es Ärzte, Apotheker oder Kliniken, klagen darüber, dass sie unterfinanziert seien. Im Kampf um die Ressourcen ist das eine durchaus bewährte Strategie. Doch hat sie den Nachteil, dass die Politik sich daran gewöhnt und zu spät erkennt, wenn die Lage wirklich ernst ist.

Und das ist sie für die Krankenhäuser. Branchenvertreter warnten erst kürzlich vor „unkontrollierten Insolvenzen auch größerer Häuser“. Der Kostendruck ist bundesweit ein Problem, das Westpfalz-Klinikum steht hier beileibe nicht alleine. Zuletzt machten die stark gestiegenen Energiekosten den Krankenhäusern zu schaffen. Die Situation dürfte sich in absehbarer Zeit verschärfen. Denn angesichts der hohen Inflation wird es hohe Tarifabschlüsse für die Beschäftigten geben.

Es ist deshalb zwingend, dass die Finanzierung der deutschen Kliniken auf neue Füße gestellt wird. Daran arbeitet derzeit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er steht angesichts der Lage unter Zeitdruck. Der Schuss muss aber auch sitzen. Die Grundversorgung muss dabei auch künftig in der Fläche erhalten bleiben. Zur Wahrheit gehört aber, dass nicht jedes Krankenhaus in der jetzigen Form bestehen bleiben wird. Für so manche Behandlung werden Patienten längere Wege in Kauf nehmen müssen.