Kaiserslautern/Koblenz/Ludwigshafen/Mainz/Trier (dpa/lrs) - Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz wollen trotz der Corona-Lockerungen durch die Politik vorerst am Besuchsverbot festhalten. Man könne die Verunsicherung über die Lockerungen auf der einen Seite und das Aufrechterhalten des Besuchsverbots in vielen Krankenhäusern auf der anderen Seite aber nachvollziehen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kliniken in Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Trier am Donnerstag. «Selbstverständlich wissen wir, dass das Besuchsverbot eine große Belastung für unsere Patienten, deren Angehörige und auch für unsere Mitarbeitenden darstellt», erklärte Peter Förster, Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern.