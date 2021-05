Noch wartet mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz auf Corona-Impfstoff. Jetzt kritisiert etwa auch das Städtische Klinikum in Landau, dass seine Beschäftigten noch nicht geschützt sind. Und sie fordern den „bestmöglichen“ Impfstoff – nicht den von Astrazeneca. Andere Kliniken haben jetzt einen Brandbrief nach Mainz geschickt.

Kaum hatte sich die Kritik an der Krankenhaus-Impfstrategie des Landes verschärft, erhielten am Dienstag einige kleinere Krankenhäuser Nachricht aus Mainz: Noch im Februar sollen auch sie endlich Impfstoff bekommen. Entsprechend wurde das Hetzelstift in Neustadt informiert – ebenso das Kreiskrankenhaus in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) sowie die Nardini-Kliniken in Zweibrücken und Landstuhl. In Grünstadt ging um 16.21 Uhr die E-Mail ein, dass demnächst 380 Impfdosen für das Personal in der dringlichsten Kategorie geliefert werden. Konkrete Impftermine gibt es nach Angaben der Krankenhäuser bisher nicht. Das evangelische Krankenhaus in Bad Dürkheim oder das Städtische Klinikum Landau warten weiter auf eine Nachricht.

Impfstoffe werden an drei Stellen gebraucht

Von den landesweit 76 Krankenhäusern haben offiziell 44 noch keinen Impfstoff gesehen; lediglich in zwölf ist das betreffende Personal „durchgeimpft“. Vorrangig wurden laut Gesundheitsministerium die acht Maximalversorger im Land versorgt – in der Pfalz sind dies das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern und das Klinikum in Ludwigshafen. Schon im Dezember erhielten sie – unabhängig von der Bettenzahl oder der Anzahl der Covid-19-Patienten – gleich viel Impfstoff: jeweils 975 Impfdosen von Biontech/Pfizer. Danach wurden weitere Krankenhäuser mit Stoff von Moderna versorgt. Etwa das Diakonissen-Krankenhaus in Speyer mit seinen knapp 490 Betten – während die kleinere Schwester in Bad Dürkheim (215 Betten) bis dato leer ausging – wie etliche andere auch.

Ursache sind offensichtlich die Lieferengpässe der Hersteller und die Tatsache, dass Impfstoffe an drei Stellen gebraucht werden: in den Altenheimen, Impfzentren und den Kliniken. Dass etliche Krankenhäuser, obwohl auch sie Covid-19-Patienten versorgen, bisher das Nachsehen hatten, rief Kritiker auf den Plan.

Brandbrief an die Landesregierung

Der Landrat in Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), hatte das Wort „fatal“ benutzt und von Benachteiligung gesprochen. Jetzt schrieben die Marienhaus-Kliniken in Neuwied, Waldbreitbach und Bendorf einen Brandbrief nach Mainz, wie die Rhein-Zeitung berichtete. Die Krankenhausoberin, drei Direktoren und zwölf Chefärzte richteten demnach eine „inständige Bitte“ an die Landesregierung, endlich Impfstoff zu bekommen. Den Kritikern aus dem CDU-Lager hat sich jetzt der Landrat aus dem Kreis Südliche Weinstraße angeschlossen, ebenfalls CDU.

Auch an den großen Kliniken fehlt noch Impfstoff

Auch in den zwei Maximalversorger-Kliniken der Pfalz, Ludwigshafen und Kaiserslautern, haben noch lange nicht alle Beschäftigten der Impfpriorität eins eine Spritze erhalten. Am Rhein sind das Klinikums-Angaben zufolge etwa ein Drittel der 1100 Mitarbeiter, in der Westpfalz deutlich mehr als ein Drittel: 1145 von 3077 Beschäftigten. Landrat Ihlenfeld in Bad Dürkheim hatte großen Kliniken auch vorgeworfen, Mitarbeitern den Vorrang gegeben zu haben, die noch nicht an der Reihe gewesen wären. Das Ludwigshafener Klinikum weist die Kritik zurück. „Reine Verwaltungskräfte ohne Patientenkontakt haben wir nicht geimpft.“

Unimedizin Mainz selbstkritisch in vier Fällen

Die Unimedizin in Mainz weist den Vorwurf, dass bei der Einstufung von Krankenhaus-Personal in die dringlichste Impfgruppe auf breiter Front Fehler gemacht wurden, – für ihre Einrichtung – deutlich von sich. Zugleich geht die Unimedizin selbstkritisch mit dem Thema um. Rund 3000 Mitarbeiter wurden demnach in die Priorität eins eingestuft – 1270 von ihnen bisher geimpft. Zwölf Fälle, etwa ein Prozent, wurden „hinterfragt“, sagt Norbert W. Paul, Medizinethiker der Unimedizin und Vorsitzender des Ethikbeirats der Corona-Schutzimpfung des Landes. „In vier Fällen hätte man anders entscheiden können“, so Paul. In Mainz sei entgegen anderslautender Gerüchte auch der Vorstand des Klinikums nicht geimpft.

Westpfalz-Klinikum räumt Fehler ein

Auch am Westpfalz-Klinikum räumt man mittlerweile Fehler ein. „Bei einer Neusortierung der Impfprioritäten sowie bei der nunmehr erkennbaren, unerwarteten Impfstoffknappheit würde naturgemäß eine andere Impfpriorisierung durch uns erfolgen“, heißt es auf Anfrage. Wie viele Fälle das sind, sei „schwer zu ermitteln“. Das Klinikum war schwer angegriffen worden, als sich dessen Geschäftsführer, Peter Förster, im Januar hatte impfen lassen – obwohl nicht in der Vorranggruppe und erst knapp über 60 Jahre alt.

Unterdessen wächst an etlichen Krankenhäusern die Skepsis gegenüber dem Impfstoff von Astrazeneca, der dort jetzt verteilt werden soll. Studien zufolge hat der gegenüber den anderen Vakzinen eine geringe Wirksamkeit und Defizite gegenüber der südafrikanischen Virus-Mutante.

Sinkt Impfbereitschaft mit Astrazeneca?

Am Kreiskrankenhaus Grünstadt sinke die Bereitschaft damit „auf 50 Prozent“, schätzte Verwaltungsdirektor Udo Langenbacher. Und in Landau wird gefordert: Die in den Krankenhäusern Beschäftigten „sollten bestmöglich geschützt werden“. Auch in Mainz an der Unimedizin herrscht ein „Grummeln“ gegenüber Astrazeneca. Die Front der Gesundheitsversorgung müsse „das wirksamste Präparat“ erhalten, so Medizinethiker Paul. Dabei sei die Impfbereitschaft sehr hoch, vor allem bei denen, die Covid-19-Patienten versorgen. „Das einsame Sterben hat sich tief eingebrannt“ – fast alle wollten sich schützen.