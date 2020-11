Im Dezember kommt die Endfassung des Klimaschutzkonzeptes ins Kabinett. Die 107 darin vorgesehenen Maßnahmen sind rechtlich nicht bindend. Das Umweltministerium erwartet aber einen neuen Schub für den Kampf gegen die globale Erwärmung.

Mainz (dpa/lrs) - Nach der Aufstellung von 107 konkreten Maßnahmen für den Klimaschutz erwartet das Umweltministerium Rheinland-Pfalz, dass das neue Konzept weitgehend umgesetzt wird. Das Klimaschutzkonzept sei zwar rechtlich nicht bindend, sagte Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Donnerstag in Mainz. Sie hoffe aber, dass die Umsetzung eine höhere Quote erreichen werde als das erste Klimaschutzkonzept von 2015, dessen 99 Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emissionen zu 70 Prozent verwirklicht wurden.

Die Endfassung des Klimaschutzkonzeptes soll am 15. Dezember dem Kabinett vorgelegt werden. Die Landesregierung hatte bereits Ende Oktober über eine erste Fassung beraten, die dann nach Anregungen von Verbänden und Abgeordneten noch ergänzt wurde. Beim neuen Klimaschutzkonzept solle das Monitoring und Controlling der Maßnahmen verbessert werden, sagte Höfken anlässlich einer telefonischen Pressekonferenz. Sie erwarte auch eine höhere Wirksamkeit der neuen Maßnahmen.

„Wir brauchen dringend eine Trendumkehr“, sagte Höfken mit Blick auf den weiteren Anstieg der CO2-Emissionen. Alarmzeichen sei die zunehmende Zahl von Wirbelstürmen, der Anstieg der mittleren Jahrestemperatur um mehr als 1,5 Grad im Gebiet von Rheinland-Pfalz seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und ein Rückgang der Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz um 29 Prozent.

Es gebe eine „Chance von zehn Prozent, das Ganze noch zu drehen“, sagte Höfken. „Das ist nicht viel, aber das müssen wir unbedingt wahrnehmen.“ Jeder müsse eigene Beiträge dazu leisten, auch Rheinland-Pfalz als Land und als Gesellschaft.

Die vor einer Woche gestarteten Klimaschutzwochen in Rheinland-Pfalz sollen neuen Schwung in den Kampf gegen die globale Erwärmung bringen. Die Veranstaltungen sollten darauf aufmerksam machen, „dass die Klimakrise keinen Aufschub für den Klimaschutz erlaubt und jede und jeder gefragt ist“, sagte Höfken der Deutschen Presse-Agentur. Vom klimaeffizienten Bauen über Klimafonds bis hin zu nachhaltigem Wirtschaften und nachhaltiger Ernährung sollen bis zum 11. Dezember Lösungsansätze aufgezeigt werden, wie die Klimaschutzziele doch noch erreicht werden können.

Für die Energiewende sei der Fokus auf die Entwicklung der Netzinfrastruktur, aktuelle Speichertechnik, Sektorenkopplung und Digitalisierung besonders wichtig, sagte Höfken. Für den möglichst effizienten Einsatz von Energie seien neue Ansätze wie künstliche neuronale Netze entscheidend, die eine intelligente regionale Vernetzung ermöglichten.

Auch müssten in Rheinland-Pfalz erneuerbare Energien deutlich ausgebaut und heimische Potenziale weiter ausgeschöpft werden, anstatt auf Energieimporte zu setzen. Dabei helfe jeder Baustein, sei es die Installation einer Solaranlage und eines Speichers, das Umrüsten der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Lampen, die Einrichtung von Nahwärmenetzen oder das Angebot von E-Carsharing, sagte Höfken.

Mittlerweile ist die Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Ministeriums mit einem Anteil von 60,4 Prozent der bedeutendste regenerative Stromerzeuger. 1786 Windräder mit einer Leistung von insgesamt 3735 Megawatt stellen demnach das Rückgrat der Energieversorgung dar. Der größte Zuwachs der regenerativen Stromerzeugung ist zuletzt jedoch auf die Photovoltaik zurückzuführen. Strom aus Sonnenenergie hat mittlerweile einen Anteil von 19,8 Prozent an der Erzeugung aus allen erneuerbaren Energien. 2017 lag dieser Anteil noch bei 18,9 Prozent.