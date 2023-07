Koblenz (dpa/lrs) - Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Freitagmorgen eine zentrale Straße in Koblenz blockiert. Drei der fünf Demonstranten hätten sich an einer Kreuzung auf den Friedrich-Ebert-Ring geklebt, teilte die Polizei mit. Nach rund anderthalb Stunden konnten Beamte die festgeklebten Aktivisten von der Straße lösen und die Aktion beenden. Laut Polizei kam es nur zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Die Stimmung sei ruhig geblieben, zu Übergriffen auf die Aktivisten sei es nicht gekommen, hieß es. Nun werde geprüft, ob es sich bei der Blockade um Nötigung gehandelt habe.