Was kann man noch machen zwischen Karfreitag und Ostermontag außer die Verwandten besuchen und im Garten nach Ostereiern stöbern? Nicht alles hat auf – aber manche Ausflugsziele laden in der Pfalz vielleicht zu einem ersten Besuch in diesem Jahr oder auch seit zwei Jahren ein. Wir machen ein paar Vorschläge.

Kalkbergwerk Wolfstein

Zu Ostern unter die Erde? Das könnte interessant werden: Das Kalkbergwerk in Wolfstein im Kreis Kusel ist ein in Deutschland in dieser Form einmaliges Industriedenkmal.