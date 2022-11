Der 1. FC Kaiserslautern wird nach dem dritten Sieg in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr zum Aufstiegsaspiranten. Am Freitag gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster durch einen verwandelten Foulelfmeter von Philipp Klement in der Nachspielzeit (90.+6 Minute) bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:1) und kletterte auf den vierten Tabellenplatz. Düsseldorf kassierte die zweite Niederlage hintereinander und verpasste es, auf Tuchfühlung zur Aufstiegszone zu gelangen.

Düsseldorf (dpa) - Vor 44.422 Zuschauern im Düsseldorfer Stadion war Michal Karbownik (14. Minute) zunächst für die Hausherren erfolgreich. Der nach der Pause eingewechselte Kevin Kraus (50.) traf für Kaiserslautern zum Ausgleich.

Drei Tage nach der 0:2-Niederlage bei Hannover 96 begann die Fortuna schwungvoll, kontrollierte den ersten Abschnitt und erspielte sich einige Torchancen. Einen Kopfball von Christoph Klarer (7.) konnte FCK-Keeper Andreas Luthe noch parieren, kurz darauf schloss aber Karbownik ein Dribbling mit einem Schuss aus 16 Metern erfolgreich zum 1:0 ab.

Nach der Pause übernahm Kaiserslautern die Initiative und wurde gefährlich. Einem Lattenschuss von Mike Wunderlich (46.) ließ der eingewechselte Kraus per Kopf den Treffer zum 1:1 folgen. In der Schlussphase spielten beide Teams auf Augenhöhe. Erst vergab der Düsseldorfer Felix Klaus (88.), dessen Direktabnahme von Luthe entschärft wurde. Mit der letzten Szene des Spiels hatte Kaiserslautern das erfolgreichere Ende für sich.

