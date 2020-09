Wiesbaden (dpa) - Die beiden kleinsten Gemeinden Deutschlands liegen in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Sowohl in Gröde auf der gleichnamigen Hallig als auch in Dierfeld in der Vulkaneifel wohnten Ende 2019 jeweils zehn Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. In Gröde war das Geschlechterverhältnis mit 5 Einwohnerinnen und 5 Einwohnern ausgewogen. In Dierfeld gab es mit 7 männlichen und 3 weiblichen Bewohnern dagegen einen Männerüberschuss. Ein Jahr zuvor war Gröde die bundesweit kleinste Gemeinde mit damals noch sieben Einwohnern.

Die meisten Menschen lebten Ende 2019 erneut in Berlin (3,67 Millionen), gefolgt von Hamburg (1,85 Millionen). München war nach wie vor die am dichtesten besiedelte Gemeinde Deutschlands mit 4777 Menschen je Quadratkilometer, gefolgt von der umliegenden Gemeinde Ottobrunn mit 4148 Einwohnerinnen und Einwohnern je Quadratkilometer.

Die bayerische Landeshauptstadt liegt damit aber noch deutlich hinter dem EU-Spitzenreiter Paris. In der französischen Metropole wohnten 2018 laut EU-Statistikbehörde Eurostat mehr als viermal so viele Menschen pro Quadratkilometer wie in München, nämlich rund 21 000.