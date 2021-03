Fehl-Ritzhausen (dpa/lrs) - Ein Dreijähriger ist in Fehl-Ritzhausen (Westerwaldkreis) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Junge habe sich von seiner Mutter losgerissen und sei plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der Dreijährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen bestehe aber keine Lebensgefahr, hieß es.

