Aufgrund eines Motorausfalls hat ein Kleinflugzeug auf einem Feld in Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm) notlanden müssen. Das Flugzeug sei am Mittwochabend nicht mehr lenkbar gewesen, so dass sich der Pilot für eine Notlandung entschieden habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Flugzeug kam unversehrt auf dem Feld auf. Verletzt wurde niemand. Am Feld entstand demnach ein leichter Flurschaden.

Oberkail (dpa/lrs) - PM