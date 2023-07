Winningen (dpa/lrs) - Ein Kleinflugzeug hat am Sonntag auf einem Flugplatz im Landkreis Mayen-Koblenz Feuer gefangen und ist ausgebrannt. «Nach dem Flugbetrieb hatte der Pilot die Maschine auf dem Rollfeld geparkt», sagte ein Sprecher der Polizei zu dem Vorfall in Winningen. Dann sei Rauch aus dem Motorraum gestiegen und kurz darauf seien die ersten Flammen aus der Maschine geschlagen. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Der Schaden an dem Kleinflugzeug wird auf 60.000 Euro geschätzt. Welchen Schaden das Rollfeld erlitten habe, könne noch nicht abgeschätzt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Polizeimeldung