Quierschied/Sulzbach (dpa/lrs) - Am Nachmittag des Heiligabends haben bei einem Polizeieinsatz im saarländischen Quierschied mehrere Menschen sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen müssen. Anwohner hatten Benzingeruch aus einem Anwesen gemeldet, wie die Polizei in Sulzbach am Samstag mitteilte. Als demnach zunächst die Freiwillige Feuerwehr eintraf, warf ein Mann in dem Anwesen ein offenbar in Benzin getränktes Kleidungsstück aus einem Fenster auf einen Gehweg. Dann sei der Bewohner vom Fenster verschwunden und es sei nicht gelungen, Kontakt zu ihm aufzunehmen.

In dem Anwesen habe es vor Jahren schon einmal einen Einsatz wegen einer Bedrohungslage gegeben, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag. Weil laut Polizei nicht klar war, ob diesmal von dem alleine wohnenden Mann eine Gefahr ausging, öffneten Einsatzkräfte die Tür des Anwesens und überprüften es. Eine Brand- oder Explosionsgefahr habe nicht bestanden, es sei schließlich Entwarnung gegeben worden.

Einige Anwohner in direkter Nachbarschaft, die zwischenzeitlich ihre eigenen vier Wände verlassen mussten, konnten nach einiger Zeit wieder zurückkehren. Warum sich der laut Polizei namentlich bekannte Anwohner so verhielt und warum er das Kleidungsstück aus dem Fenster warf, war zunächst noch nicht klar.