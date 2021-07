Bobenheim-Roxheim (dpa/lrs) - Im Rhein-Pfalz-Kreis hält ein möglicher Badeunfall die Behörden in Atem. Nach Polizeiangaben haben am Dienstag unter anderem Kräfte der Feuerwehr nach einer Frau oder einem Mädchen im Silbersee der Gemeinde Bobenheim-Roxheim gesucht. Auch Taucher seien beteiligt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge bereits am Vortag Kleidungstücke und einen Rucksack in einer kleinen Bucht des Gewässers entdeckt.

Weil die Gegenstände am Abend noch immer an gleicher Stelle lagen, hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr den See abgesucht, hieß es. Mit einsetzender Dunkelheit sei das Unterfangen ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die entdeckte Hose sowie ein Oberteil und Sandaletten deuten nach Angaben der Polizei auf eine schlanke und kleine Figur hin. Daher könnte es sich bei der gesuchten Person um ein Kind oder eine Jugendliche handeln. Informationen zu einem Vermisstenfall in der Region hätten zunächst jedoch noch nicht vorgelegen.

