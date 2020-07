Sparkassen müssen ihre Formulare vorerst nicht ändern. Die Frauenrechtlerin Marlies Krämer aus dem Saarland ist mit ihrer Forderung nach einer Ergänzung bei Banken durch die weibliche Bezeichnung „Kontoinhaberin“ einmal mehr gescheitert. Ein zweiter Anlauf beim Bundesverfassungsgericht könnte sich aber womöglich lohnen.

Das Bundesverfassungsgericht wies die Klage der Frau wegen Mängeln in der Begründung ab, wie das Gericht in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Über die rechtliche Frage ist jedoch nicht inhaltlich entschieden.

Sie sorgte für männliche Sturmtiefs

Marlies Krämer, Trägerin des Frauenpreises 2020 der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), geht es ums Prinzip und um eine weibliche Sprache. Das Maskulinum „Kontoinhaber“ etwa ist ihrer Auffassung nach Ausdruck der Unterdrückung der Frau. In der Stimme sanft, in ihrer Forderung aber ist die 83-jährige Feministin unnachgiebig. Erfolgreich hat sie dafür gekämpft, dass Sturmtiefs nicht nur Männer-, sondern auch Frauennamen tragen und im Pass auch „Inhaberin“ steht. Misserfolg kennt sie auch. 2018 hatte Sie ihre Sparkasse, bei der sie immer noch ein Konto hat, verklagt und war mit 80 Jahren bis vor den Bundesgerichtshof (BGH) gezogen, weil sie auch in Formularen als Frau wahrgenommen werden will. Damit war sie bundesweit und im Ausland in die Schlagzeilen geraten. Sie hat eifrige Bewunderer und wütende Gegner.

Bisher gescheitert, aber neue Aussichten

Ihre Klage scheiterte bisher in allen Instanzen. Der BGH entschied, dass das sogenannte generische Maskulinum im Sprachgebrauch üblich sei und keine Geringschätzung gegenüber Menschen anderen Geschlechts zum Ausdruck bringe. Die Form werde auch in vielen Gesetzen und selbst im Grundgesetz verwendet.

Daraufhin reichte Krämer Verfassungsbeschwerde ein. Diese wurde wegen der unzureichenden Begründung nun aber gar nicht zur Entscheidung angenommen. Ein neuer Anlauf könnte sich für sie lohnen: „Wäre über die Verfassungsbeschwerde in der Sache zu entscheiden, führte dies zu ungeklärten Fragen der Grundrechtsrelevanz der tradierten Verwendung des generischen Maskulinums sowie zu Fragen der verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Auslegung von Gleichstellungsgesetzen, die die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache vorschreiben“, teilte das Gericht mit.