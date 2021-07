Mainz (dpa) - Die Bundesregierung plant nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein Hilfsprogramm für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. «Wir werden als Bundesregierung ein Soforthilfeprogramm auflegen», kündigte Klöckner am Donnerstag an. Sie sei sich mit dem zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einig, dass den vielen Menschen, die ihr Hab und Gut durch das Unwetter verloren hätten, schnell und unbürokratisch Geld ausgezahlt werden müsse. «Es sind große Tragödien, kaum in Worte ist es zu fassen», erklärte Klöckner, die auch rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende ist. «Die Bundesregierung wird mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den Betroffenen zur Seite stehen.»

