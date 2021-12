Mainz (dpa/lrs) - Die Unionsfraktion im Bundestag hat die frühere Agrarministerin und scheidende rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner zu ihrer wirtschaftspolitischen Sprecherin gewählt. Patrick Schnieder, der seit 2017 Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Landesgruppe in der Unionsfraktion ist, wurde bei der Fraktionssitzung am Montag als Parlamentarischer Geschäftsführer bestätigt, wie der CDU-Landesverband am Dienstag mitteilte. «Wir wollen die bewährten Prinzipien der Marktwirtschaft nutzen und sie auf neue Herausforderungen wie Digitalisierung, Plattformökonomie und Klimawandel anwenden», sagte Klöckner nach ihrer Wahl laut Mitteilung.

