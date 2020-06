Mainz (dpa/lrs) - Mehr als zwei Drittel der Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz sind wieder in ihrer Einrichtung. Die durchschnittliche Betreuungsquote in den Kindertagesstätten habe in dieser Woche bei 66,91 Prozent gelegen, sagte die Sprecherin des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Hanna Kallenberg, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der eingeschränkte Regelbetrieb in den mehr als 2500 Kindertagesstätten hatte am Dienstag vergangener Woche wieder begonnen und soll nach den Sommerschließzeiten wieder möglichst normal beginnen. Landesweit gibt es 183 000 Kita-Plätze.