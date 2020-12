Mainz (dpa/lrs) - Die Träger der Kindertagesstätten und der Landeselternausschuss haben zusammen mit dem Bildungsministerium die Familien in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, Kinder nach Möglichkeit nicht mehr in die Kita zu schicken. «Wir bitten Sie ganz eindringlich, nur dann von der Betreuung in der Kita Gebrauch zu machen, wenn Ihnen eine eigene Betreuung Ihrer Kinder wirklich nicht möglich ist», heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Appell des «Kita-Tags der Spitzen», einem Zusammenschluss aller Akteure in der Kindertagesbetreuung. Nicht angeschlossen haben sich dem Appell die Gewerkschaften GEW und Verdi.

Um zur Bekämpfung der Corona-Pandemie alle möglichen Kontakte zu vermeiden, etwa beim Bringen und Abholen der Kinder, müssten auch in den Kitas die Kontakte bis zum 10. Januar weiter eingeschränkt werden, erklären die Unterzeichner. Zwar werde für dringenden Bedarf weiter der Regelbetrieb aufrechterhalten. Aber „nur die Kinder sollen in die Kita kommen, die zu Hause nicht betreut werden können“. Das gelte auch für Kinder, bei denen die häusliche Situation eine Betreuung erfordere. Ein Nachweis sei nicht nötig.