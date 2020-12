Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Personal in den rund 500 saarländischen Kindertagesstätten wird mit FFP2-Masken ausgestattet, um besser gegen das Coronavirus geschützt zu werden. Wie die Landesregierung am Donnerstag mitteilte, sollen in den kommenden Tagen etwa 35 000 FFP2-Masken bereitgestellt werden. Diese sollen den Angaben zufolge allen Mitarbeitern in den Einrichtungen - also sowohl Erzieherinnen und Erziehern als auch Praktikanten - zugutekommen. Pro Person sollen fünf Masken ausgegeben werden.

FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam aus der ein- oder ausgeatmeten Atemluft. Sie bieten nach Angaben von Experten aber keinen 100-prozentigen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.