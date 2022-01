In Grundschulen gibt es sie, in Kitas nicht, doch das soll sich nach dem Willen des Kita-Fachkräfteverbands Rheinland-Pfalz ändern: Auf die Forderung nach Tests für die Kinder folgte am Montag allerdings postwendend eine Absage aus dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium.

Wie die Vorsitzende des Fachkräfteverbands Claudia Theobald am Montag mitteilte, fordern die Mitglieder verpflichtende Corona-Tests in Kitas. Eine Reaktion aus Mainz hat allerdings nicht lange auf sich warten lassen: „Das Land hält es nicht für das richtige Mittel, Kita-Kinder zu regelmäßigen Tests zu verpflichten, und setzt bei den anlasslosen Testungen von Kita-Kindern auf Freiwilligkeit“, sagte am Montag eine Sprecherin des Ministeriums in Mainz.

Da es anders als an den Schulen keine Pflicht zum Kita-Besuch gebe, müsse bedacht werden, was im Falle einer Testpflicht mit Kindern passieren solle, deren Eltern sie nicht testen lassen wollten, hieß es. Bei einer Testpflicht müssten diese dann vom Angebot der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung ausgeschlossen werden. Im Fall einer Infektion gebe es bereits klare Regelungen für Testpflicht und Quarantäne.

Angst angesichts der Omikron-Variante

Den Verband mit Sitz in Boppard treibt die Angst vor der Omikron-Variante des Coronavirus um. „Es ist absolut unverständlich, warum in rheinland-pfälzischen Grundschulen verpflichtende regelmäßige Tests als zentrales Mittel bei der Bekämpfung der Pandemie gelten, in Kitas aber als nicht notwendig erachtet werden. Wenn in Deutschland angesichts der Omikron-Welle Kitas geöffnet bleiben sollen, brauchen wir eine verbindliche Teststrategie, damit Infektionen möglichst früh erkannt und größere Ausbrüche vermieden werden. Regelmäßige Tests sind umso wichtiger, da auch die Kita-Fachkräfte trotz Impfung und Booster gefährdet sind, sich zu infizieren“, teilte der Verband in einer Pressemitteilung mit.

Nach Verbandsangaben gehört Rheinland-Pfalz zu den Bundesländern, in denen es lediglich ein Testangebot gibt. Es sei den Trägern der Einrichtungen und den Eltern der Kinder überlassen, ob Tests angeboten werden und ob sie sie regelmäßig testen wollen oder nicht.