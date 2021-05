Nach mehreren offenbar gezielten Angriffen auf den Queidersbacher Pfarrer Patrick Asomugha zog das Bistum ihn aus dem Ort ab. Rassismus steht als Tatmotiv im Raum. Doch Kirchenmitglieder nennen andere Gründe als ausschlaggebend.

Wenn Queidersbacher über ihren katholischen Pfarrer sprechen, dann hört man eigentlich nur lobende, ja sogar begeisterte Stimmen. Von einem „tollen Seelsorger“, der weltoffen ist und auf die Menschen zugeht, ist die Rede. Einem Mann, der es schafft, wieder mehr – und auch junge – Menschen in die Kirchen zu holen.

Trotzdem hat Patrick Asomugha die Pfarrei am Montag verlassen. Der Geistliche mit nigerianischen Wurzeln wurde vom Bistum Speyer in Absprache mit ihm aus dem Ort abgezogen. Etliche Vorfälle seit vergangenem Sommer haben in der Summe zu diesem Schritt geführt: Zwei Einbrüche ins Pfarrhaus – bei denen keine große Beute erzielt wurde –, das Zerstechen seiner Autoreifen im September und am 21. März schließlich das Aufsprühen der Zahl „187“ auf sein Garagentor.

Die Polizei nimmt die „187“ an Asomughas Garagentor ernst

Der Paragraf 187 behandelt im kalifornischen Strafgesetzbuch den Delikt Mord. Die Zahl wird auch in Deutschland von Kriminellen als Morddrohung benutzt – kann jedoch auch von Jugendgangs auf Wände geschmiert werden. Vor einigen Jahren wurden Graffiti mit dieser Zahl schon einmal in Queidersbach beobachtet. Wer dahinter steckte, ist nicht bekannt.

Die Polizei nahm die jetzige Schmiererei jedoch ernst und schließt eine Morddrohung nicht aus. Täter wurden bisher keine ermittelt. „Wir haben auch zu den zerstochenen Reifen keine konkreten Tathinweise bekommen“, erläutert Polizeisprecher Michael Hummel, „es wurden uns bisher keine Verdächtigen genannt.“

Auch wenn diese nicht von Gremienmitgliedern der Kirche genannt werden, so werden doch von jenen Schuldige ausgemacht, die hauptsächlich für den Weggang des Pfarrers Asomugha verantwortlich seien. „Rassismus ist nicht der Hauptgrund“, sagt Barbara Lehnhardt, seit 2019 Mitglied im Pfarreirat und seit rund fünf Jahren im achtköpfigen Gemeindeausschuss, der nicht für die gesamte Großpfarrei, sondern nur für Queidersbach zuständig ist.

„Konservative Kräfte fürchteten Machtverlust“

Auch Gerhard Müller, langjähriger Kreisbeigeordneter und Queidersbacher Lokalpolitiker, sieht die Ursachen vielschichtiger. In der katholischen Kirche des Ortes gebe es eine Handvoll Personen, die an den alten, konservativen Strukturen festhalten wollen und die nun „einen Machtverlust verspüren“.

Müller „hätte wahrscheinlich mit der Kirche gar nicht so viel zu tun gehabt“, wenn er nicht Asomugha als sympathischen Menschen kennengelernt und vom Ortsbürgermeister Ralf Simbgen im vergangenen Jahr schließlich gebeten worden wäre, sich in den Verwaltungsrat der Kirche wählen zu lassen, „weil ich aufgrund meiner politischen Arbeit Erfahrung in Verwaltungsdingen habe“. „Das alte Personal wurde fast komplett abgewählt“, wertet Müller dies als Zeichen, dass der Großteil der Queidersbacher hinter Asomugha stand und steht.

„Vielleicht waren die Schmierereien sogar willkommen“

„Patrick“, sagt der Ortsbürgermeister Simbgen über seinen Freund, „war wohl einigen zu weltoffen – und ist wohl auch in Speyer damit angeeckt.“ Es gebe „konservative Kräfte im Ort und im Bistum“, die für Asomughas Weggang verantwortlich seien. „Die Schmierereien am Garagentor waren denen vielleicht sogar willkommen“, mutmaßt er. Schließlich habe der Pfarrer selbst von „internen Problemen“ berichtet, zum Beispiel von Kritik darüber, wie er seinen Gottesdienst gehalten hat, „die dann nach Speyer getragen wurde“.

Mit Kritik daran, wie einige kirchliche Angestellte im Ort und das Bistum mit Asomugha umgegangen sind, hält nun auch Barbara Lehnhardt nicht mehr hinterm Berg. In einem Brief habe sie der Kirchenleitung in Speyer aufgezählt, mit welchen alltäglichen Hieben der Seelsorger leben musste.

Es habe mit Kleinigkeiten wie Kritik an der Art seines Gottesdienstes begonnen, „schließlich hat Kirchenpersonal ohne Absprache Schlösser zu Nebenräumen ausgetauscht“. Mit einem Angestellten habe es sogar eine juristische Auseinandersetzung gegeben, berichtet eine Nachbarin, die zuvor selbst jenes Amt ausgeübt habe – „ohne jegliche Probleme“.

„Speyer hat Pfarrer Asomugha nicht genug unterstützt“

Dass es Asomugha an Unterstützung aus Speyer gemangelt habe, diesen Vorwurf erhebt Lehnhardt nicht allein. Doch die Antwort, die sie auf ihren Brief am Dienstag bekommen hat, macht sie ärgerlich. „Er wurde nicht einmal gelesen, auf meine Punkte ist gar nicht eingegangen worden! Statt dessen bekam ich vom Pressesprecher einen vorgefertigten Standardbrief zurück“, empört sie sich.

Jener nennt auf RHEINPFALZ-Anfrage die Bedrohung gegen den Pfarrer als „alleinigen Grund“, man wollte ihn schützen, sagt Markus Herr. Kritische Stimmen zu Asomugha habe es im Sommer zwar gegeben, bestätigt er, „aber das kennen wir aus anderen Pfarreien: Jenem gefällt dies nicht, einem anderen das nicht.“ Und „das hatte nichts mit seiner Hautfarbe zu tun“. Welche Aufgabe Asomugha demnächst übernehmen wird, sei noch nicht entschieden.

Ob und wenn ja, wie die Straftaten – von den Einbrüchen über die zerstochenen Reifen bis zu dem Graffiti – mit dem Mobbing zusammenhängen, darauf hat Gemeindeausschussmitglied Dieter Strasser eine deutliche Antwort: „Die Keimzelle liegt auf jeden Fall bei jenen fünf bis sechs Personen und eventuell einigen Sympathisanten.“ Rassistisches oder rechtes Gedankengut könne er zwar nicht ausschließen, „aber Rassismus“, so ist er überzeugt, „ist definitiv nicht ausschlaggebend, sondern nur eine Begleiterscheinung“.