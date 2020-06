Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche schnellt in Rheinland-Pfalz um fast ein Drittel nach oben. Etwas geringer fällt die Steigerung beim Exodus aus den evangelischen Landeskirchen im Bundesland aus.

Mainz/Darmstadt (dpa/lrs) - Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz kehren der Kirche der Rücken: Katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen verzeichneten für das vergangene Jahr eine deutlich gestiegene Zahl von Austritten, zum Teil in Rekordhöhe, wie sie am Freitag mitteilten. Zusammen mit der demografischen Entwicklung führte dies zu einem im Vergleich zu 2018 beschleunigten Rückgang der Mitgliederzahlen.

«Das ist eine alarmierende Entwicklung», erklärte der Generalvikar des Bistums Speyer, Andreas Sturm. Dies mache eindringlich klar, «wie wichtig jetzt inhaltliche und strukturelle Veränderungen in der Kirche sind». Die Zahlen stimmten ihn traurig, Erklärte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. «Es gibt viele Austrittsgründe: innere Entfremdung, die Erfahrung persönlicher Enttäuschung, Empörung über Skandale in der Kirche oder Ärger über die Position der Kirche bei Themen wie Frauenordination, Homosexualität oder Zölibat.»

Nach den neuen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz gab es zum vergangenen Jahreswechsel in Rheinland-Pfalz noch 1,61 Millionen Katholiken. Das sind etwa 2,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor - nach einem Rückgang um 1,2 Prozent im Jahr 2018. Insgesamt 18 158 Katholiken in Rheinland-Pfalz erklärten ihren Kirchenaustritt. Das sind 31,7 Prozent, also fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor.

In der Evangelischen Kirche der Pfalz stieg die Zahl der Austritte um 19,1 Prozent auf 5838. Dadurch vor allem sank die Zahl der Mitglieder um 2,2 Prozent auf rund 495 000. «Die Zahlen sind ernüchternd und fordern uns heraus», erklärte Oberkirchenrat Dieter Lutz.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) registrierte im vergangenen Jahr 21 071 Austritte. Das waren 14,5 Prozent mehr als 2018. Von den 1,5 Millionen EKHN-Mitgliedern (minus 2,2 Prozent) leben 276 000 Menschen in Rheinland-Pfalz.

Bei der Evangelischen Kirche im Rheinland nahm die Zahl der Austritte um 23,2 Prozent auf 28 517 zu. Die Zahl der Mitglieder dieser Landeskirche in Rheinland-Pfalz sank um 1,15 Prozent auf 338 200. Der Präses der rheinischen Kirche erklärte: «Die Relevanz des Evangeliums spiegelt sich nicht allein in Trends und Zahlen.»

Im Bistum Trier sank die Zahl der Kirchenmitglieder um 2,1 Prozent auf 1,31 Millionen. Von ihnen gehen nur etwa sieben Prozent auch in die Gottesdienste. Im Bistum Mainz ging die Zahl der Kirchenmitglieder um 2,3 Prozent auf 702 400 zurück - die Zahl der Austritte kletterte um 17,9 Prozent auf den bisher höchsten Stand von 9936. Das Bistum Speyer zählt noch 507 500 Katholikinnen und Katholiken, 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Den rund 3000 Taufen stehen mehr als doppelt so viele Austritte gegenüber, insgesamt 6400.