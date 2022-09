Die Bistümer Mainz und Fulda reagieren mit deutlichn Sparmaßnahmen auf die gestiegenen Energiekosten. Bei Gottesdiensten müssen sich die Gläubigen in diesem Winter warm anziehen.

Mainz/Fulda (dpa) - Die Kirchen in den Bistümern Mainz und Fulda werden im Winter für Gottesdienste nicht beheizt. Als Grund nannte die Mainzer Bistumsverwaltung am Freitag die Energiekrise. Auch das Bistum Fulda verwies auf die hohen Energiekosten. Die neuen Regeln basierten auf den Energiesparvorgaben der Bundesregierung und seien an alle Pfarrgemeinden und diözesanen Einrichtungen verschickt worden. Sie sollten helfen, die Energiekrise zu bewältigen, vor allem aber auch, das Klima zu schützen und so einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten.

„Wir alle stehen aufgrund der Energiekrise vor wirtschaftlichen, organisatorischen und technischen Herausforderungen“, erklärte der Fuldaer Generalvikar Prälat Christof Steinert. „Lassen Sie es uns als Chance betrachten, gemeinsam an einer besseren Gebäudenutzung zu arbeiten und achtsam mit wertvollen Ressourcen umzugehen.“

Laut der neuen Dienstanweisung, die an diesem Samstag in Kraft tritt, sollen die Heizungsanlagen aller Kirchen nur auf Frostschutz betrieben werden, also mit einer Mindesttemperatur von drei bis vier Grad, hieß es vom Bistum Mainz. Im Bistum Fulda war von einer Absenkung der Grundtemperatur in Kirchen wo möglich auf fünf Grad Celsius die Rede. Für Gottesdienste sollten die Kirchen nicht aufgeheizt werden.

Zur Vermeidung von Schäden an Inventar, Kunstgegenständen oder Orgeln komme es grundsätzlich nicht auf die Raumtemperatur an, sondern auf die relative Luftfeuchtigkeit, erklärte das Bistum Mainz. Daher werde in der Anweisung auf die Notwendigkeit richtigen Lüftens hingewiesen, um die relative Luftfeuchtigkeit in einem Bereich zwischen 45 und 70 Prozent zu halten.

Darüber hinaus wurde als Beitrag zum Energiesparen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordinariats vom 23. Dezember bis 5. Januar verbindlich Homeoffice angeordnet. Auf die Kirchengemeinden kämen wegen der stark gestiegenen Energiepreise Mehrkosten in Millionenhöhe zu, wenn nicht mit entsprechenden Maßnahmen entgegengesteuert werde, erklärte Ordinariatsdirektorin Stephanie Rieth. Mit der Dienstanweisung reagiere das Bistum auf gesetzliche Vorgaben. Im Bistum Fulda sollen keine Flure, Treppenhäuser, Foyers und ähnliche Räume in öffentlichen Nichtwohngebäuden mehr beheizt werden. Die maximale Arbeitstemperatur in Arbeitsräumen werde auf 19 Grad abgesenkt, hieß es.