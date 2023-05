Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik in Homburg soll ein 2016 gestorbener Assistenzarzt von 2010 bis 2014 Kinder bei Untersuchungen sexuell missbraucht haben. Die Kommission, die die Fälle aufarbeitet, schätzt die Anzahl der Opfer auf 20 bis 30. Von zusätzlichem sexuellem Missbrauch an der HNO-Klinik geht die Kommission aber nicht mehr aus.

„Wir wissen nicht exakt, wie groß die Zahl der Opfer an der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist“, sagte Jörg Ziercke, ehemaliger Chef des Bundeskriminalamts und Vorsitzender der Kommission,