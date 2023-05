Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Lange nahmen Eltern endlose Wartelisten für einen Kindergartenplatz achselzuckend oder genervt hin. Klaglos aber war gestern. Eltern gehen auf die Straße. Wie zuletzt am Samstag in Ludwigshafen, wo rund 1700 Kita-Plätze fehlen. Und in Grünstadt wollen Mamas und Papas der Verwaltung auf die Sprünge helfen, Hilfe anbieten. Wer kann was zur Lösung beitragen?

In Ludwigshafen sind am Samstag rund 200 Menschen für mehr Kita-Plätze in der Stadt auf die Straße gegangen. Die Organisatoren der Demonstration hatten