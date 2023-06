Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In keinem anderen Bundesland ist der Mangel an Kinderärzten so groß wie in Rheinland-Pfalz. 13,75 Kassensitze sind im Land derzeit unbesetzt. Woher das kommt und was dagegen unternommen werden soll, darüber streiten Regierung und Opposition.

Die Hilferufe der Kinderärzte aus der Pfalz werden immer lauter. Die Ludwigshafener Kinderärztin Andrea Loechelt-Göksu beklagte etwa bereits im Mai, dass es für rund 2500 Kinder im Stadtteil Hemshof keinen Arzt gebe