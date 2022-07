Dannstadt-Schauernheim (dpa/lrs) - Zwei Kinder haben von einer Brücke über die Autobahn 61 im Rhein-Pfalz-Kreis einen Stein auf ein darunter fahrendes Auto geworfen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, blieb die Fahrerin am Dienstagabend unverletzt. An der Motorhaube und der Windschutzscheibe sei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden. Eines der beiden Kinder habe namentlich ermittelt werden können, die Ermittlungen zu dem zweiten Kind liefen, hieß es.