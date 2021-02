Saarbrücken-Dudweiler (dpa/lrs) - Drei spielende Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren haben einen Brand an einem leerstehenden, unmittelbar neben dem Hallenbad in Dudweiler stehenden Haus verursacht. Nach Polizeiangaben hatten die drei sich am Donnerstag aus herumliegendem Papier eine Art Fackel gebaut und diese entzündet. Als das brennende Papier auf den Boden fiel, entzündete sich das Mobiliar. Wie die Polizei weiter berichtete, flohen die verschreckten Kinder, informierten jedoch umgehend das Sekretariat der nahe liegenden Gemeinschaftsschule. Von dort aus wurde die Feuerwehr angerufen, die den Brand zügig löschte.

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-405648/2