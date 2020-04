Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) plant, die Notbetreuung in den saarländischen Kindertagesstätten und Schulen auszuweiten. Es sei mit einem steigenden Bedarf zu rechnen, teilte das Ministerium am Dienstag mit, Kinder vermehrt von Großeltern betreuen zu lassen, die zur Risikogruppen gehören, könne nicht die Lösung sein. «Gerade Familien mit betreuungsbedürftigen Kindern sind von den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie besonders betroffen», erklärte Streichert-Clivot. Fehlende Betreuungsmöglichkeiten und Angebote der frühkindlichen Bildung seien gerade für Kinder in weniger privilegierten Verhältnissen ein Problem. Auch für diese Kinder müsse es ein Betreuungsangebot geben.

In einem ersten Schritt werde geprüft, wie die bestehende Notbetreuung ausgebaut werden könne. Derzeit gibt es nach Angaben des Ministeriums in den Kitas eine Notbetreuung für Kinder zwischen null und sechs Jahren, in den Schulen für die Sechs- bis Zwölfjährigen. Hier werde jeweils geprüft, wie bei Bedarf eine Erhöhung der Gruppenzahl ermöglicht werden könne. Derzeit sind maximal drei Gruppen mit maximal fünf Kinder pro Standort erlaubt.