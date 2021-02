St. Wendel (dpa/lrs) - Beim Zocken mit einer Spielkonsole sind zwei Kinder im saarländischen St. Wendel auf ein Feuer aufmerksam geworden. Sie stellten Rauch fest, suchten nach der Quelle dafür und entdeckten einen brennenden Gefrierschrank, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gemeinsam mit den Eltern konnten die beiden 11- und 13-Jährigen die Wohnung verlassen. Wegen des eingeatmeten Rauchs kamen sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand, der in der Nacht zum Samstag ausgebrochen war, löschen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt im Gefrierschrank als Ursache aus.

© dpa-infocom, dpa:210214-99-435928/2