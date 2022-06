Ein vier Jahre alter Junge ist mehrere Tage nach einem Badeunfall im Landkreis Mainz-Bingen gestorben. Er starb bereits am Donnerstagabend in einer Mainzer Klinik, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Junge war am 14.06. treibend in einem Becken eines Nieder-Olmer Schwimmbads entdeckt worden. Mitarbeitende hatten demnach sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet und den Rettungsdienst verständigt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Mainz haben den Angaben zufolge die Ermittlungen zur Klärung der Gesamtumstände übernommen.

Nieder-Olm/Mainz (dpa/lrs) - Mitteilung der Polizei