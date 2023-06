Nach dem tödlichen Badeunfall am Sonntag bleibt das Strandbad am Losheimer See (Landkreis Merzig-Wadern) am (heutigen) Montag geschlossen. Man habe sich «aus Pietätsgründen» dazu entschlossen, sagte der Bürgermeister von Losheim am See, Helmut Harth, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ein siebenjähriger Junge war am Sonntag im See ertrunken.

Losheim am See (dpa/lrs) - Das Kind war am Nachmittag bei einem Ausflug mit seiner Familie im Losheimer Stausee verschwunden. Nach einer großen Suchaktion wurde der Junge später tot aus dem Wasser im Bereich des Strandbades geborgen.

«Wir gehen weiter von einem Badeunfall aus», sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken. Derzeit versuche die Polizei, die Umstände zu klären. Die betroffene Familie stamme aus dem Regionalverband Saarbrücken. Die Ermittlungen dauerten an.

«Es ist eine Tragödie», sagte Bürgermeister Harth. Zum Zeitpunkt des Unglücks seien rund 500 Gäste im Bad gewesen. Der Rettungseinsatz mit insgesamt rund 140 Einsatzkräften habe gut funktioniert.

Pressemitteilung