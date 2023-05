Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass die Polizei in Trier einen 24-Jährigen am Freitag als Entführer seines eigenen Babys einstufte, war ein Missverständnis. Das haben die Beamten am Montag klargestellt. Und zugleich gesagt: Ermittelt wird gegen den Mann jetzt aber trotzdem.

Einen „spitzen Metallgegenstand“ zückte laut Polizei der 24-Jährige, als er am Freitag einen Säugling durch die Trierer Innenstadt trug. Und mit dieser improvisierten Waffe