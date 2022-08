Der FC Augsburg hat dem «Kicker» zufolge Interesse an einer Verpflichtung des Mainzer Torwarts Finn Dahmen. Wie das Fachmagazin am Mittwoch berichtete, sollen die Fuggerstädter bereits ein erstes Angebot für den 24-Jährigen vom Bundesliga-Konkurrenten abgegeben haben. Offizielle Mitteilungen lagen in der Personalie zunächst nicht vor. Dahmen hat beim FSV Mainz 05 noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023, ist aber hinter Robin Zentner nur Ersatz. Bei den Augsburgern ist der Pole Rafal Gikiewicz (34) seit seinem Wechsel im Sommer 2020 von Union Berlin die Nummer eins, zeigt aber immer wieder auch wechselhafte Leistungen.

