Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss vorerst auf Kevin Kraus verzichten. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler hatte beim 3:1-Sieg der Pfälzer gegen den 1. FC Saarbrücken am vergangenen Sonntag die Rote Karte gesehen und wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für zwei Spiele gesperrt. Das teilte der viermalige deutsche Meister am Mittwoch mit. Das Urteil ist rechtskräftig. Kraus fehlt dem FCK demnach im Auswärtsspiel am Freitag beim SV Wehen Wiesbaden sowie im letzten Saisonheimspiel gegen Borussia Dortmund II.