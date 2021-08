Mainz (dpa/lrs) - Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Mainzer Stadtteil Mombach wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Das Feuer im siebten Obergeschoss des Hochhauses entstand nach ersten Erkenntnissen, weil ein 45 Jahre alter Bewohner Kerzen in der Küche angezündet und beim Verlassen der Wohnung vergessen hatte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Etwa 50 Menschen mussten das Haus wegen des Brandes am Sonntag vorübergehend verlassen. Die Flammen wurden nach Angaben der Feuerwehr von 50 Einsatzkräften schnell gelöscht. Der Sachschaden könne noch nicht abgeschätzt werden.

