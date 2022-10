Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend aus. Ein Bewohner des Hauses wurde wegen des Verdachts einer Kohlenmonoxidvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, ein weiterer Bewohner wurde wegen einer Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an den Händen in eine Klinik gebracht.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - PM