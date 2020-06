Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland ist nicht weiter gestiegen. Es sind nach wie vor 2751 bestätigte Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 liege weiterhin bei 170 (Stand: 18.00 Uhr). Von den nachweislich Infizierten im Saarland gelten insgesamt und unverändert 2531 Personen als geheilt. 20 der Erkrankten werden stationär behandelt, 7 von ihnen intensivmedizinisch. Basis der Zahlen sind Angaben der Gesundheitsämter der Landkreise an das Ministerium.