Nach dem Waffenfund bei einem Ehepaar in Landstuhl gibt es keine Hinweise auf Verbindungen zur «Reichsbürger»-Szene. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern am Freitag mit. Die Beamten hatten bei Durchsuchungen zweier Häuser und eines alten Militärbunkers im Landkreis Kaiserslautern am Donnerstagmorgen mehrere Schusswaffen und Munition sichergestellt. Am Vortag hatte die Polizei noch mitgeteilt, dass es Gegenstand der Ermittlungen sei, ob eine Nähe zur «Reichsbürger»-Szene bestehe.

Landstuhl (dpa/lrs) - Gefunden worden waren unter anderem zwei Jagdmesser, eine Stahlrute, drei scharfe Revolver, drei scharfe Pistolen, ein Gewehr sowie mehrere Schuss Munition. Dem Ehepaar im Alter von 63 und 65 Jahren werden Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Den etwa 1000 Quadratmeter großen Bunker hatte das Ehepaar den Angaben zufolge gemietet. Bis auf einige Fahrzeuge sei der Bunker leer gewesen. Zu den Vorwürfen machen die Eheleute laut Polizei weiter keine Angaben.

