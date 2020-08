Mainz (dpa/lrs) - Beim Bundesligisten FSV Mainz 05 gibt es derzeit keinen zweiten Corona-Fall. Alle am Mittwochabend vorgenommenen Tests seien negativ ausgefallen, teilte der Verein am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Rheinhessen hatten am Mittwoch kurzfristig ihr Testspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart abgesagt, nachdem es in der Mannschaft einen positiven Befund gegeben hatte. Der betroffene Spieler wurde von der restlichen Mannschaft isoliert und befindet sich in Quarantäne.