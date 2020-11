Koblenz (dpa/lrs) - Bei Versammlungen mit Maskenpflicht dürfen Teilnehmer auch weitere Kleidungsstücke wie Sonnenbrillen oder Kopfbedeckungen tragen. Wie das Verwaltungsgericht in Koblenz am Dienstag mitteilte, verstoßen Teilnehmer mit zusätzlichen Accessoires nicht automatisch gegen das Vermummungsverbot. Ein Verstoß setze voraus, dass die Verhüllung des Gesichts absichtlich erfolge, urteilten die Richter. So dürften Teilnehmer beispielsweise bei Sonnenschein eine Sonnenbrille aufsetzen. Ein generelles Verbot von zusätzlichen Accessoires, das unabhängig von der jeweiligen Absicht erteilt wird, sei also nicht erforderlich (Aktenzeichen 3 K 371/20.KO).

Der Kläger hatte den Angaben zufolge im April dieses Jahres eine Versammlung in Koblenz angemeldet. Die Stadt habe, so teilte das Gericht mit, den Teilnehmern das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung angeordnet. Um zu verhindern, dass die Identität nicht mehr feststellbar ist, hätten die Teilnehmer aber auch keine weiteren Kleidungsstücke wie Sonnenbrillen, Kopfbedeckungen oder eine komplette Gesichtsmaske tragen dürfen.