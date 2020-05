Mainz (dpa/lrs) - Die Fraktionen im Landtag Rheinland-Pfalz sind sich uneins bei der Aufnahme von in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen. CDU und AfD wandten sich in einer Aktuellen Debatte am Donnerstag in Mainz gegen eine Aufnahme und wiesen dabei auch auf die Folgen der Corona-Krise hin. Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) sprach hingegen von einer «humanitären Verpflichtung, der wir unbedingt nachkommen müssen» und forderte die Bundesregierung auf, ihre Zustimmung zur Aufnahme von 5000 besonders gefährdeten Menschen zu geben. «Wir sind in Rheinland-Pfalz bereit, unseren Beitrag zu leisten.»