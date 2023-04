Weil derzeit kein Uhu am Dom in Speyer brütet, gibt das örtliche Domkapitel den spektakulären Säulengang in etwa 30 Metern Höhe ab Ende Mai wieder für Führungen frei. Besucher der sogenannten Zwerggalerie seien dabei durch ein starkes Stahlseil und einen Haltegurt wie bei der Wartung von Industrieanlagen gesichert, hieß es. Der Säulengang führt komplett um die Unesco-geschützte Kathedrale herum und wird seit 2015 für Führungen angeboten. Zuletzt war darauf verzichtet worden, um einen brütenden Uhu nicht zu stören. «Ziel dieses Angebots ist es, Domliebhaber für die enormen Herausforderungen der Instandhaltung zu sensibilisieren», teilte das Domkapitel mit. Während des etwa einstündigen Rundgangs für maximal fünf Teilnehmer seien unterhalb der Dachtraufe Baugeschichte und Bauerhalt das zentrale Thema. «Der Rundgang ermöglicht Blicke auf sonst nicht sichtbare Details des mittelalterlichen Kirchenbaus.» Die Galerie gilt als herausragendes Element der romanischen Kathedrale.

Die Begehung stelle besondere Anforderungen an Teilnehmer und Domführer, hieß es. «Höhenangst sowie körperliche Beeinträchtigungen schließen eine Teilnahme aus, die Bedingungen müssen schriftlich bestätigt werden.» Die Gebühr betrage 400 Euro pro Gruppe, was bei einer maximalen Zahl von fünf Teilnehmern je 80 Euro bedeute. Die Zwerggalerie ist am Langhaus 2,80 Meter hoch und gerade einmal 70 Zentimeter breit. Die Begehung soll bis Oktober möglich sein. (dpa)

