Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt größtenteils niederschlagsfrei. Lediglich in der Nacht zu Samstag aufziehende Schauer und Gewitter bringen möglicherweise vereinzelten Starkregen mit um die 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber sind höchstens vereinzelt kurze Schauer möglich. Im Laufe des Abends treten demnach die ersten Schauer in der Eifel auf. Die Temperaturen werden am Freitag zwischen 24 und 28 Grad und um die 22 Grad in der Eifel erreichen. In der Nacht zu Samstag kann es auch zu kurzen Gewittern kommen.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Samstag gestaltet sich laut DWD aus einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei mit Temperaturen von bis zu 27 Grad und 22 Grad in Hochlagen. Die Nacht zu Sonntag und der Sonntag selbst bleiben voraussichtlich komplett frei von Regen.

