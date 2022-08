Eine Katze hat in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) mit einem Fernseher einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner alarmierten die Polizei, weil in einer Dachgeschosswohnung der Fernseher lief. Die Mieterin sei allerdings im Urlaub gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten gingen am Samstagabend mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung und sahen die Katze. Diese hatte sich möglicherweise auf die Fernbedienung gesetzt und so den Fernseher angeschaltet.

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Mitteilung