Not macht bekanntlich erfinderisch, und Leidensdruck kann Prozesse anschieben. Unter einem gewissen Leidensdruck stehen auch die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer. Zwei Stichworte: Mitgliederschwund und immer weniger Einnahmen. Warum also nicht ökumenisch sparen.

Vier Millionen Euro Potenzial

Das hat auch die Konsolidierungskommission erkannt. In ihrem Bericht, dem die Synode der pfälzischen Landeskirche am Samstag zugestimmt hat, wird dem „Ökumenischen Projekt “ größtes Sparpotenzial bescheinigt. Der Vorteil ist: Landeskirche und Bistum sind in Kirchengebiet, Mitgliederzahlen und Finanzkraft deckungsgleich. Die Kommission hat konkrete Vorschläge gemacht, wie bis 2030 zusätzlich insgesamt rund 12,5 Millionen Euro im Haushalt der Evangelischen Kirche der Pfalz eingespart werden können. Durch die ökumenische Zusammenarbeit sieht man Einsparpotenzial von einer bis vier Millionen Euro jährlich.

„Zukunft kann nur ökumenisch sein“

Auch katholischerseits ist man auf ökumenischem Sparkurs. Der Ökumene-Beauftragte des Bistums Speyer, Thomas Stubenrauch, formulierte es auf der Synode pathetisch: „Die Kirche der Zukunft und die Zukunft der Kirche kann nur ökumenisch sein.“ Theologische Differenzen und unterschiedliches Kirchenverständnis werden hintangestellt.

Konkret wollen Landeskirche und Bistum bei der Aus- und Weiterbildung von Theologinnen und Theologen, der Seelsorge in Kliniken, Gefängnissen und bei der Schul- und Hochschulseelsorge enger kooperieren. Um Synergieeffekte zu nutzen und Doppelstrukturen abzubauen, sollen die beiden kirchlichen Bibliotheken in Speyer zusammengelegt sowie Gemeindehäuser und Kirchen vor Ort gemeinsam genutzt werden.

Aus der Not geborene Verbindlichkeit

Nun ist diese ökumenische Zusammenarbeit nicht vom Himmel gefallen. Bereits vor sechs Jahren haben der damalige Kirchenpräsident Christian Schad und Bischof Karl-Heinz Wiesemann in einem feierlichen Akt einen ökumenischen Leitfaden unterschrieben. Und vor einem Jahr haben die beiden Kirchenleitungen vor dem Hintergrund geringerer personeller und finanzieller Ressourcen bereits ein Arbeitspapier erstellt. Gewissermaßen Verbindlichkeit aus der Not heraus.

Die Realität sieht anders aus

Papiere sind jedoch das eine, die Realität vor Ort das andere. Das wird in der Aussprache der Synodalen deutlich. Da ist die Rede von viel Ernüchterung im Miteinander von Protestanten und Katholiken. Ein Pfarrer macht das an einem Beispiel deutlich: Obwohl zu bestimmten Festtagen ökumenische Gottesdienste abgesprochen und geplant waren, sei zeitgleich eine katholische Messe gefeiert worden. Und noch etwas kommt zur Sprache: Wo sind die geistlichen theologischen Synergieeffekte, um Menschen zu erreichen? Darauf gibt es keine Antwort.