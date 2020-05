Mainz (dpa/lrs) - Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz stellt ihren Corona-Hausbesuchsdienst ein. Aufgrund der aktuell niedrigen Infektionszahlen besteht derzeit kein Bedarf, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Freitag mitteilte. Sollten die Zahlen wieder steigen, sei es für die KV kein Problem, den Dienst erneut zu organisieren. Den Angaben nach waren vom 11. März an zeitweise bis zu zehn Autos im Land unterwegs, um Patienten zu Hause auf den Erreger Sars-CoV-19 zu testen. Insgesamt beteiligten sich 95 Ärzte. Sie besuchten vom 11. März an rund 4400 Patienten.