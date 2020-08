Koblenz (dpa/lrs) - Der FC Karbach und der FV Engers 07 bestreiten das Endspiel um den Rheinlandpokal. Karbach bezwang im Halbfinale am Samstag Rot-Weiss Koblenz mit 2:1 (1:1). Engers setzte sich gegen die Sportfreunde Eisbachtal nach 90 torlosen Minuten in der Verlängerung mit 1:0 durch. Das Finale findet am kommenden Samstag statt.