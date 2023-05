Ingelheim (dpa/lrs) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an diesem Dienstag (11.30 Uhr) zu Gast beim rheinhessischen Pharmakonzern Boehringer Ingelheim sein. Anlass ist die Grundsteinlegung für ein neues Gebäude, in dem künftig an chemischen Herstellungsverfahren für pharmazeutische Wirkstoffe gearbeitet werden soll. In die neue Anlage namens «Chemical Innovation Plant» am Stammsitz des Unternehmens investiert Boehringer nach eigenen Angaben 284 Millionen Euro. Das Gebäude soll sieben Etagen und eine Fläche von rund 11.500 Quadratmetern haben. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird an der Grundsteinlegung teilnehmen.